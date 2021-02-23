В Рязанской области выявили еще 83 случая заражения COVID-19
Зафиксировано три летальных исхода. Всего за время пандемии в области от ковида умер 281 человек. Выздоровели за сутки 73, а всего — 22 147 жителей региона.
В Рязанской области зафиксировали 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в федеральном оперштабе. Всего за время пандемии заболели 24 129 жителей региона.
Зафиксировано три летальных исхода. Всего за время пандемии в области от ковида умер 281 человек. Выздоровели за сутки 73, а всего — 22 147 жителей региона.