В Рязани скончалась учитель Марина Авидон
В Рязани скончалась учитель английского языка школы № 14 Марина Авидон. «Не стало Марины Александровны Авидон. Учителя. Прекрасного человека. Мамы. Дочери. Подруги. Мы так ждали Вашего возвращения!.. Любим и бесконечно скорбим», — говорится в сообщении.
В Рязани скончалась учитель английского языка школы № 14 Марина Авидон. Об этом сообщили в соцсетях.
«Не стало Марины Александровны Авидон. Учителя. Прекрасного человека. Мамы. Дочери. Подруги. Мы так ждали Вашего возвращения!.. Любим и бесконечно скорбим», — говорится в сообщении.
Марина Авидон имела 29-летний педагогический стаж.