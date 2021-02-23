В Рязани скончалась учитель Марина Авидон

В Рязани скончалась учитель английского языка школы № 14 Марина Авидон. «Не стало Марины Александровны Авидон. Учителя. Прекрасного человека. Мамы. Дочери. Подруги. Мы так ждали Вашего возвращения!.. Любим и бесконечно скорбим», — говорится в сообщении.