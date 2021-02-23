В Новосибирске ребенку сломали позвоночник за отказ снять брекеты

В Новосибирске 12-летнего мальчика избили подростки за отказ снять пластинку для выравнивания зубов. Семья написала заявление в полицию и ищет свидетелей конфликта произошедшего.

В Новосибирске 12-летнего мальчика избили подростки за отказ снять пластинку для выравнивания зубов. Об этом сообщает сайт Sibkray.ru со ссылкой на мать пострадавшего Любовь Паршину.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 февраля. По словам матери, ребенок катался на горке, когда к нему подошли шестеро подростков.

«Сначала спросили, как зовут, а потом потребовали снять пластинку для выравнивания зубов, она съемная. Но мой сын не стал этого делать. И его избили толпой. Били ногами и кулаками», — рассказала Любовь Паршина.

Медики диагностировали у ребенка перелом позвоночника в трех местах. Семья написала заявление в полицию и ищет свидетелей конфликта произошедшего.