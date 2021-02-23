Сбивший рязанца в Песочне таксист рассказал свою версию произошедшего

Сбивший рязанца на Зубковой таксист рассказал свою версию произошедшего. Таксист заявил, что его «принудили к остановки компания ребят на ВАЗ 2109». С него начали требовать деньги, он пытался сбежать и сбил человека.

Сбивший рязанца в Песочне таксист рассказал свою версию произошедшего. Мужчина попросил помощи очевидцев.

Таксист заявил, что его «принудили к остановки компания ребят на ВАЗ 2109». «В момент объезда мною ВАЗа, из него выбежал нетрезвый молодой человек и прыгнул мне на капот с криками, чтобы я остановился.

Как только я остановился, молодой человек начал требовать с меня деньги, ссылаясь на то, что я совершил наезд на пешехода. После моего отказа, он полез в драку, что вынудило меня продолжить движение на автомобиле. Молодой человек при этом повис на водительской двери и начал кричать, что я наехал на него», — написал мужчина.

В итоге на таксиста составили протокол за наезд на пешехода. Очевидцев он просить написат ь ему в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, по версии полиции, 22 февраля, на улице Зубковой сбили мужчину.