Рязанку оштрафовали за оскорбление полицейского

Жительницу Пителина оштрафовали на 5 000 рублей за оскорбление полицейского при свидетелях.

Жительницу Пителина оштрафовали на 5 000 рублей за оскорбление полицейского при свидетелях. Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

В июле 2020 года сотрудники полиции Пителина патрулировали дворы и задержали местную жительницу в состоянии алкогольного опьянения. На нее планировали составить протокол об административном правонарушении, но женщина в присутствии соседей стала оскорблять и унижать участковых.

Сасовский суд признал женщину виновной по статье 319 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа. Рязанка полностью признала свою вину.