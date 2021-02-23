Рязанец пожаловался на выбитое стекло в маршрутке

Рязанец пожаловался на проезд в одной из маршруток по рейсу № 50. На кадрах видно, что маршрутка совершает рейс с разбитым окном.

Рязанец пожаловался на проезд в одной из маршруток по рейсу № 50. Фото были опубликованы в понедельник, 22 февраля, в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

На кадрах видно, что маршрутка совершает рейс с разбитым окном — стекло покрыто трещинами, а через дыру в стекле может просунуть руку взрослый человек.

Фото Федора Черкесова.