Рязанец пожаловался на выбитое стекло в маршрутке
Рязанец пожаловался на проезд в одной из маршруток по рейсу № 50. На кадрах видно, что маршрутка совершает рейс с разбитым окном.
Рязанец пожаловался на проезд в одной из маршруток по рейсу № 50. Фото были опубликованы в понедельник, 22 февраля, в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
На кадрах видно, что маршрутка совершает рейс с разбитым окном — стекло покрыто трещинами, а через дыру в стекле может просунуть руку взрослый человек.
Фото Федора Черкесова.