Россиянам рассказали, что нельзя говорить незнакомцам по телефону.
Также не надо передавать другим логин и пароль для входа в онлайн-банк. Даже одноразовый пароль поможет мошенникам получить доступ к средствам на карте.
Многие финансовые организации оказывают услуги без личного присутствия клиента, идентифицируя граждан по биометрии (цифровому отпечатку голоса). За биометрическими данными россиян мошенники тоже охотятся. Они могут звонить и задавать ненавязчивые или странные вопросы. Имея записи разных фраз, аферисты могут позвонить в банк, в нужный момент включить аудио с голосом и получить доступ к средствам граждан.