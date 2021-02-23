Россиянам рассказали, что нельзя говорить незнакомцам по телефону

Россиянам рассказали, что нельзя говорить незнакомцам по телефону. Зачастую с незнакомых номеров звонят мошенники и собирают информацию о банковских картах.

Россиянам рассказали, что нельзя говорить незнакомцам по телефону. AIF.RU составил список фраз, которые нельзя произносить в разговорах с незнакомцами. Зачастую с незнакомых номеров звонят мошенники и собирают информацию о банковских картах. Настоящие сотрудники банка никогда не требуют по телефону номер карты, срок действия и CVC-код. Эту информацию стоит оставить конфиденциальной.

Также не надо передавать другим логин и пароль для входа в онлайн-банк. Даже одноразовый пароль поможет мошенникам получить доступ к средствам на карте.

Многие финансовые организации оказывают услуги без личного присутствия клиента, идентифицируя граждан по биометрии (цифровому отпечатку голоса). За биометрическими данными россиян мошенники тоже охотятся. Они могут звонить и задавать ненавязчивые или странные вопросы. Имея записи разных фраз, аферисты могут позвонить в банк, в нужный момент включить аудио с голосом и получить доступ к средствам граждан.