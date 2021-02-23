Рокотянская поздравила рязанцев с 23 февраля

Глава Рязани Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с 23 февраля. Она пожелала крепкого здоровья, достижения всех поставленных целей, успехов во всех начинаниях на благо Отечества.

Глава Рязани Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Приводим текст ее поздравления полностью:

«Дорогие рязанцы!

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества! Тысячелетняя история России — это летопись выдающихся ратных побед многих поколений наших предков. Не раз славным сынам Отечества приходилось отстаивать независимость Родины, защищать ее рубежи. В каждой семье бережно хранится память о своих героях. Их доблесть, самоотверженность, любовь к Родине — достойный пример для новых поколений россиян.

Отдавая дань памяти и уважения воинству прошлого, мы чествуем тех, кто сегодня защищает рубежи Родины и стоит на страже ее интересов. Вы — достойные наследники дедов и прадедов. Мы по праву гордимся вашим мужеством, стойкостью, готовностью до конца исполнить воинский долг.

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, достижения всех поставленных целей, успехов во всех начинаниях на благо Отечества!»