Названы пять симптомов рака, которые люди привыкли игнорировать

В список попали: отвисшие веки, говорящие о возникновении опухоли в легких, а также трудности с глотанием, предупреждающие о возможном раке пищевода и охриплость — симптом рака гортани. Кроме того, вздутие живота может свидетельствовать о раке яичников, а темно-коричневый цвет мочи — о раке поджелудочной железы, красноватая — рака почек, простаты или мочевого пузыря.

Названы пять симптомов рака, которые люди привыкли игнорировать. Список опубликовал LIFE со ссылкой на газету Express.

В него попали: отвисшие веки, говорящие о возникновении опухоли в легких, а также трудности с глотанием, предупреждающие о возможном раке пищевода и охриплость — симптом рака гортани.

Кроме того, вздутие живота может свидетельствовать о раке яичников, а темно-коричневый цвет мочи — о раке поджелудочной железы, красноватая — рака почек, простаты или мочевого пузыря.