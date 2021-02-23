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Названы пять симптомов рака, которые люди привыкли игнорировать
В список попали: отвисшие веки, говорящие о возникновении опухоли в легких, а также трудности с глотанием, предупреждающие о возможном раке пищевода и охриплость — симптом рака гортани. Кроме того, вздутие живота может свидетельствовать о раке яичников, а темно-коричневый цвет мочи — о раке поджелудочной железы, красноватая — рака почек, простаты или мочевого пузыря.

Названы пять симптомов рака, которые люди привыкли игнорировать. Список опубликовал LIFE со ссылкой на газету Express.

В него попали: отвисшие веки, говорящие о возникновении опухоли в легких, а также трудности с глотанием, предупреждающие о возможном раке пищевода и охриплость — симптом рака гортани.

Кроме того, вздутие живота может свидетельствовать о раке яичников, а темно-коричневый цвет мочи — о раке поджелудочной железы, красноватая — рака почек, простаты или мочевого пузыря.