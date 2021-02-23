Минтруд планирует расширить списки работ, дающих право на досрочную пенсию

Так, Минтруд вносит изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно выплачивается пенсия по старости. В новые списки намерены включить время обучения и дополнительного профобразования работников, при условии, что в эти периоды за сотрудниками сохраняли их рабочие места и зарплату.

Минтруд планирует расширить списки работ, дающих право на досрочную пенсию. Об этом сообщает « Российская газета » со ссылкой на проект постановления правительства.

Так, Минтруд вносит изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно выплачивается пенсия по старости. В новые списки намерены включить время обучения и дополнительного профобразования работников, при условии, что в эти периоды за сотрудниками сохраняли их рабочие места и зарплату.

На данный момент время обучения сотрудников для дальнейшей работы не включается в общий стаж работы.

Напомним, что правом на досрочный выход на пенсию обладают жители Севера, работники вредных и опасных условий труда (шахтеры, спасатели), учителя, врачи, представители некоторых творческих профессий за выслугу лет.