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Лишившийся ног и руки в ДТП мальчик поздравил главврача рязанской ОКБ с 23 февраля
Лишившийся ног и руки в ДТП в Скопинском районе Владислав Синилкин поздравил главврача рязанской ОКБ Андрея Карпунина с 23 февраля. Мальчик пожелал доктору добра и крепкого здоровья. «Пусть воевать приходится только в компьютерных играх», — добавил Владислав Синилкин.

Лишившийся ног и руки в ДТП в Скопинском районе Владислав Синилкин поздравил главврача рязанской ОКБ Андрея Карпунина с 23 февраля. Соответствующий ролик в Instagram опубликовала мать мальчика.

Мальчик пожелал доктору добра и крепкого здоровья. «Пусть воевать приходится только в компьютерных играх», — добавил Владислав Синилкин.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, десятилетний мальчик потерял обе ноги и руку.