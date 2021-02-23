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Эксперт рассказал, кому положены дополнительные выплаты к пенсии
Некоторые категории пенсионеров могут получить дополнительные выплаты к пенсии. Выплаты ежегодно индексируются.

Некоторые категории пенсионеров могут получить дополнительные выплаты к пенсии. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя центра аналитики негосударственного пенсионного фонда «Сафмар» Евгений Биезбардис.

По словам Биезбардиса, прибавка к пенсии назначается ветеранам боевых действий участникам и инвалидам Великой отечественной войны, членам их семей, а также пострадавшим вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, лицам с инвалидностью любой группы, детям-инвалидам и некоторым другим лицам. Выплаты ежегодно индексируются, в этом году они увеличатся на 4,9%.

Эксперт пояснил, что в состав ежемесячной денежной выплаты также входит набор социальных услуг, таких как путевка в санаторий, лекарства и медицинские изделия, проезд к месту отдыха или лечения. Эта выплата проиндексирована на 3%.

Для пенсионеров, имеющих особые заслуги, предусмотрела прибавка в размере от 250% до 415% социальной пенсии. Это герои СССР и РФ, герои труда, кавалеры орденов разной степени, лауреаты госпремий, чемпионы Олимпийских игр.

Биезбардис отметил, что россияне, 1967 года рождения и младше, имеют право на выплаты из пенсионных накоплений, которые формировались с 2002 по 2014 годы, а потом прирастали за счет инвестиционного дохода. По закону «О накопительной пенсии» варианты и размер выплат определяется индивидуально. Это может быть разовая выплата, пожизненная пенсия или срочная пенсионная выплата в течение не менее 10 лет.