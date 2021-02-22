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Врачи назвали лучшее время для вакцинации переболевших коронавирусом
Врачи назвали лучшее время для вакцинации переболевшим коронавирусом россиянам. Тем, кто перенес COVID-19, следует делать прививку в случае снижения уровня антител в организме до уровня «серой зоны» — между положительным и отрицательным значениями.

Тем, кто перенес COVID-19, следует делать прививку в случае снижения уровня антител в организме до уровня «серой зоны». Об этом в беседе с РБК рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Переболевшим ковидом следует контролировать уровень антител примерно раз в два месяца. Также необходимо сделать анализ на антитела сразу после болезни.

«Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие», — отметил Чепурнов.

По его словам, вакцинироваться можно в случае снижения уровня антител до так называемой «серой зоны» — между положительным и отрицательным значениями.

Он добавил, что для «освежения» первичной иммунизации переболевшим COVID-19, возможно, будет достаточно лишь одной прививки.