Видео: в Воронежской области заведенный грузовик протаранил кафе, где ели посетители

Грузовик протаранил стену кафе в поселке Большой Самовец Воронежской области, когда в заведении были несколько посетителей и персонал. Случившееся попало на видео.

Грузовик протаранил стену кафе в поселке Большой Самовец Воронежской области, когда в заведении были несколько посетителей и персонал.

Случившееся попало на видео. Когда грузовик протаранил стену, трое мужчин за столом обедали. Они не пострадали.

По информации telegram-канала Life Shot , ЧП произошло из-за того, что дальнобойщик завел грузовик и на несколько секунд заскочил в кафе. В этот момент заведенный большегруз тронулся с места.

За причиненный ущерб дальнобойщик перевел хозяину заведения 70 тыс. рублей.