Видео: в Воронежской области заведенный грузовик протаранил кафе, где ели посетители
Грузовик протаранил стену кафе в поселке Большой Самовец Воронежской области, когда в заведении были несколько посетителей и персонал. Случившееся попало на видео.
Грузовик протаранил стену кафе в поселке Большой Самовец Воронежской области, когда в заведении были несколько посетителей и персонал.
Случившееся попало на видео. Когда грузовик протаранил стену, трое мужчин за столом обедали. Они не пострадали.
По информации telegram-канала
За причиненный ущерб дальнобойщик перевел хозяину заведения 70 тыс. рублей.