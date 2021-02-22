В Рязанской области выявили еще 88 случаев заражения COVID-19

В Рязанской области выявили еще 88 случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии 24 046 заболели жителей региона.

В Рязанской области зафиксировали 88 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в федеральном оперштабе. Всего за время пандемии 24 046 заболели жителей региона.

Летальных исходов не зафиксировали. Всего за время пандемии в области от ковида умерли 278 человек. Выздоровели за сутки 81, всего — 22 074 жителей региона.