В Рязани оштрафовали дрифтера после опасного проката по Солотчинскому шоссе
В Рязани оштрафовали дрифтера после опасного проката по Солотчинскому шоссе. За рулем «Лады 2107» был 19-летний рязанец, он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора
В Рязани оштрафовали дрифтера после опасного проката по Солотчинскому шоссе. Инцидент произошел 19 февраля примерно в 11:50 вблизи строения 6, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
За рулем «Лады 2107» был 19-летний рязанец, он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в связи с чем привлечен к ответственности.
Водителю назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.
Напомним, накануне видеозапись опасного маневра опубликовали в соцсетях.