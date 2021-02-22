В Рязани оштрафовали дрифтера после опасного проката по Солотчинскому шоссе

В Рязани оштрафовали дрифтера после опасного проката по Солотчинскому шоссе. За рулем «Лады 2107» был 19-летний рязанец, он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора