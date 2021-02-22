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В Рязани оштрафовали дрифтера после опасного проката по Солотчинскому шоссе
В Рязани оштрафовали дрифтера после опасного проката по Солотчинскому шоссе. За рулем «Лады 2107» был 19-летний рязанец, он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора

В Рязани оштрафовали дрифтера после опасного проката по Солотчинскому шоссе. Инцидент произошел 19 февраля примерно в 11:50 вблизи строения 6, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

За рулем «Лады 2107» был 19-летний рязанец, он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в связи с чем привлечен к ответственности.

Водителю назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Напомним, накануне видеозапись опасного маневра опубликовали в соцсетях.