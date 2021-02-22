В Рязани авария с участием такси попала на видео

В Рязани авария с участием такси попала на видео. ДТП произошло на улице Ленинского Комсомола в понедельник, 22 февраля.

Появилось видео с места аварии, которая произошла на улице Ленинского Комсомола в понедельник, 22 февраля. Запись с камеры видеорегистратора опубликовали в соцсетях.

Очевидец сообщил, что водитель легкового автомобиля со второстепенной дороги выехал на перекресток и чуть не врезался в таксиста на Renault Logan. Таксист успел увернуться и врезался в сугроб.