В Пронске в ДТП на улице Инвалидной пострадала шестилетняя девочка

В Пронске в ДТП пострадала шестилетняя девочка. Авария произошла около 21:00 в воскресенье, 21 февраля, на автодороге Рязань — Скопин, у поворота на улицу Инвалидную.

В Пронске в ДТП пострадала шестилетняя девочка. Авария произошла около 21:00 в воскресенье, 21 февраля, на автодороге Рязань — Скопин, у поворота на улицу Инвалидную. Автомобиль KIA RIO, которым управляла женщина, спускаясь с бугра на высокой скорости, вылетел на встречную полосу и столкнулся с проезжающей ВАЗ 2107, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Как рассказали очевидцы, в салоне KIA RIO находилось трое пассажиров, в том числе шестилетняя девочка. Осколками разбитого стекла ей порезало лицо.

Девочка получила необходимую медицинскую помощь, сообщила главный врач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына. Состояние ребенка удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей.

Двое пассажиров ВАЗ-2107 и двое других взрослых пассажиров, которые были в KIA, не пострадали.