В Новомичуринске задержали буянившего наркомана

В Новомичуринске 20 февраля около 22:00 жильцы дома пожаловались в полицию, что в их двери стучал, кричал и ругался незнакомый мужчина. Наряд полиции, прибывший на место, успокоил дебошира и доставил в дежурную часть. Выяснилось, что у 44-летнего мужчины с собой был сверток с наркотиками.

В Новомичуринске 20 февраля около 22:00 жильцы дома пожаловались в полицию, что в их двери стучал, кричал и ругался незнакомый мужчина, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Местный житель «заблудился». Наряд полиции, прибывший на место, успокоил дебошира и доставил в дежурную часть.

Выяснилось, что у 44-летнего мужчины с собой был сверток с наркотиками. Ему грозит наказание за хулиганство, а также по ч. 2 ст. 228 УК РФ за незаконные приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в значительном размере.

Дебоширу грозит наказание до 10 лет заключения.

Напомним, ранее в Новомичуринске задержали 43-летнего местного жителя, который изготавливал наркотики.