В Мордовии будут судить госавтоинспектора, вымогавшего взятку у рязанского бизнесмена

В Мордовии будут судить госавтоинспектора, который вытребовал взятку у рязанского бизнесмена за то, что-то был якобы пьян за рулем. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

В Мордовии будут судить госавтоинспектора, который вытребовал взятку у рязанского бизнесмена за то, что-то был якобы пьян за рулем, сообщает Stolica-s.su.

В Зубовополянский райсуд передали уголовное дело экс-начальника районной госавтоинспекции Александра Дурнова. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Как установили правоохранители, в апреле 2019 года Дурнов вышел в рейд «Нетрезвый водитель» и остановил на трассе М5 «Урал» Audi А6 с рязанскими номерами. За рулем был 47-летний гендиректор фирмы «Новые информационные технологии» Вячеслав Поляков, он ехал в Пензу. Полковник решил освидетельствовать его на предмет опьянения, хотя водитель был трезв.

Дурнов воспользовался неисправным и незарегистрированным алкотестером, который во всех случаях показывал несколько промилле алкоголя. Злоумышленник собирался составить протокол, который означал лишение прав на 1,5 года и штраф в 30 тыс. рублей. Потом он начал вымогать у водителя 6000 рублей. Предприниматель протянул деньги, но позже сообщил о случае в МВД.

В отношении офицера началась проверка. Информация подтвердилась. Сотрудники Следственного комитета республики возбудили уголовное дело.