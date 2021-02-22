Устроивший смертельное ДТП Ефремов выплатил еще 300 тысяч рублей компенсации

Устроивший смертельное ДТП Ефремов выплатил еще 300 тысяч рублей компенсации. Артист выплатил уже пятую компенсацию после аварии на Садовом кольце, в которой погиб житель Рязани.

Устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов выплатил еще 300 тысяч компенсации. Артист выплатил уже пятую компенсацию после аварии на Садовом кольце, в которой погиб житель Рязани. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Старший сын погибшего подал иск к Ефремову на 300 тысяч рублей в конце 2020 года из-за расходов на адвокатов, которые несколько месяцев отстаивали в суде его интересы.

«Изначально в суд мы обращаться не хотели. Вышли на переговоры с адвокатами актера, но договориться не получилось. Нам отвечали: да-да, мы обдумаем-обсудим, с вами свяжемся. И эта ситуация продолжалась около месяца. Мы устали ждать и подали иск. В январе было назначено заседание, но за 2-3 дня до встречи в суде нам добровольно компенсировали затраты безналичным переводом. Тут вариантов было немного: в любом случае наш иск подлежал бы удовлетворению», — пояснил юрист Сергей Аверцев. По делу о ДТП виновник выплатил более уже более 4,4 млн рублей.

Ефремова подозревали также в подкупе свидетелей, ради этого актера на две недели перевели Москву из белгородской колонии. Однако экс-адвокат артиста Эльман Пашаев рассказал, что все подозрения с Ефремова сняли, и его вновь этапировали в колонию.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с восьми до семи с половиной лет. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.