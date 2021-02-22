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Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Беларуси Александра Лукашенко прошли в понедельник, 22 февраля, в Сочи. После переговоров в Красной Поляне они покатались на лыжах и снегоходах.

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Беларуси Александра Лукашенко прошли в понедельник, 22 февраля, в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что сотрудничество востребовано на разных уровнях, в том числе на региональном. Он подчеркнул, что Россия остается самым крупным торговым партнером для соседней республики.

«Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Беларуси — около 50%, мы самый крупный инвестор», — заявил Путин.

Лукашенко отметил, что почти все дорожные карты взаимодействия двух стран готовы к подписанию. Он также заметил, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной.

«Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объем все время растет. Если мы реализуем проекты, которые мы утвердили, то импорт из РФ значительно увеличится», — сказал Лукашенко.

Президенты обсудили вакцины от коронавируса. Лукашенко анонсировал разработку белорусского препарата на российских технологиях, он отметил, что российская вакцина самая эффективная. Путин напомнил, что новые партии «Спутника V» поставят в Беларусь в феврале и марте.

После переговоров в Красной Поляне Путин и Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах. Фотографии опубликованы на официальном сайте Кремля.