\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
-14°
Втр, 23
-22°
Срд, 24
-19°
ЦБ USD 73.98 0.01 21/02
ЦБ EUR 89.66 0.12 21/02
Нал. USD 73.7 / 75.7 14:52
Нал. EUR 89.65 / 91.65 14:52
Новости
Коронавирус
Публикации
Рейдерский захват по-рязански. Аферисты с помощью новой мошеннической...
С фантастической ситуацией столкнулась рязанская строит...
Вчера 18:11
4 418
Старый бизнес по новым правилам или что нужно рязанским бизнесменам, ч...
На примере компании «Ситилинк» рассмотрим последние тен...
17 февраля 11:39
12 198
Что хочу, то ворочу. Руководитель рязанской УК подделывала подписи жил...
Разборки «по понятиям» с избиением конкурентов дубинкам...
16 февраля 15:40
23 876
«Техкомплект» в полушаге от лидерства в «регулярке», скопинцы не удерж...
Обзор 12-го тура «Лиги Надежды» НХЛ.
15 февраля 11:23
16 482
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Курс евро поднялся выше 90 рублей
Курс евро к 12:30 понедельника, 22 февраля, поднялся до 90,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара достиг 74,77 рубля.

Курс евро к 12:30 понедельника, 22 февраля, поднялся до 90,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара достиг 74,77 рубля. Аналитики связывают это с ожиданием обсуждения санкций против российских чиновников в Евросоюзе и возможным расширением соглашения ОПЕК+, сообщает «Дождь».

В понедельник, 22 февраля, пройдет встреча глав министерств иностранных дел стран Евросоюза. Ожидается, что они обсудят новые санкции, связанные с нарушениями прав человека в России. Это подтвердил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн. По его словам, санкции будут направлены против чиновников из силовых ведомств.

Bloomberg писал, что вместо олигархов санкции могут затронуть российских чиновников и организации, непосредственно причастные к преследованию Алексея Навального.