Курс евро поднялся выше 90 рублей

Курс евро к 12:30 понедельника, 22 февраля, поднялся до 90,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара достиг 74,77 рубля.

Курс евро к 12:30 понедельника, 22 февраля, поднялся до 90,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара достиг 74,77 рубля. Аналитики связывают это с ожиданием обсуждения санкций против российских чиновников в Евросоюзе и возможным расширением соглашения ОПЕК+, сообщает «Дождь».

В понедельник, 22 февраля, пройдет встреча глав министерств иностранных дел стран Евросоюза. Ожидается, что они обсудят новые санкции, связанные с нарушениями прав человека в России. Это подтвердил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн. По его словам, санкции будут направлены против чиновников из силовых ведомств.

Bloomberg писал, что вместо олигархов санкции могут затронуть российских чиновников и организации, непосредственно причастные к преследованию Алексея Навального.