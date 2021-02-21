Жириновский предложил ввести норму по весу для россиян
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничения по весу для жителей России, в том числе для чиновников. Он отметил, что еще в 2014 году предлагал установить норму веса 80 килограммов.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничения по весу для жителей России, в том числе для чиновников. Об этом
Он отметил, что еще в 2014 году предлагал установить норму веса 80 килограммов.
При этом для чиновников Жириновский призвал установить норму по весу в 100 килограммов.
В качестве профилактики ожирения лидер ЛДПР предложил власти давать россиянам рекомендации по здоровому образу жизни.