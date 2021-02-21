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Врачи рассказали о неочевидных признаках тромбоза
Врачи перечислили необычные признаки тромбоза, при которых следует немедленно обследоваться у специалиста. Так называемый тихий тромбоз часто диагностируют уже в опасной стадии.

Немецкие врачи перечислили необычные признаки тромбоза, при которых следует обследоваться у специалиста, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Focus.

Причинами тромбоза могут стать нарушение свертываемости крови, повреждение внутренней сосудистой стенки или замедление кровотока. Чаще всего встречается глубокий тромбоз вен, который сопровождается мышечными болями, болью в икрах, судорогами, изменением кожи на пораженном участке, ощущением «горячей ноги», а также отеком лодыжки.

При этом встречается так называемый тихий тромбоз, который часто диагностируют уже в опасной стадии. Он может привести к тромбоэмболии легочной артерии — внезапной закупорке ветвей или ствола легочной артерии тромбом. Для тихого тромбоза характерны затрудненное дыхание, одышка, проблемы с кровообращением вплоть до обморока. Врачи предупреждают, что эти симптомы требуют быстрого реагирования и обращения за медицинской помощью, чтобы предотвратить шок и сердечную недостаточность.