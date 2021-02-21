Врачи рассказали о неочевидных признаках тромбоза

Немецкие врачи перечислили необычные признаки тромбоза, при которых следует обследоваться у специалиста,
Причинами тромбоза могут стать нарушение свертываемости крови, повреждение внутренней сосудистой стенки или замедление кровотока. Чаще всего встречается глубокий тромбоз вен, который сопровождается мышечными болями, болью в икрах, судорогами, изменением кожи на пораженном участке, ощущением «горячей ноги», а также отеком лодыжки.
При этом встречается так называемый тихий тромбоз, который часто диагностируют уже в опасной стадии. Он может привести к тромбоэмболии легочной артерии — внезапной закупорке ветвей или ствола легочной артерии тромбом. Для тихого тромбоза характерны затрудненное дыхание, одышка, проблемы с кровообращением вплоть до обморока. Врачи предупреждают, что эти симптомы требуют быстрого реагирования и обращения за медицинской помощью, чтобы предотвратить шок и сердечную недостаточность.