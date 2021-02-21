Владельцы рязанской турбазы показали, как выглядит гостевой дом после пожара

Представительница базы отдыха «Белозерье» в Клепиковском районе Оксана Рубцова показала, как выглядит гостевой дом после пожара. По фотографиям видно, что окна целы, а техническая комната практически восстановлена.

Представительница базы отдыха «Белозерье» в Клепиковском районе Оксана Рубцова показала, как выглядит гостевой дом после пожара. По фотографиям видно, что окна целы, а техническая комната практически восстановлена.

«Вагонку в эстетических целях частично меняют. Хочется обратить внимание на то, что около входной двери, которая в непосредственной близости к техническому помещению, даже вагонка практически не пострадала. Только верхний ярус от копоти. Ничего похожего на то, что писали приезжие, даже примерно нет», — прокомментировала Оксана Рубцова.

Напомним, пожар на рязанской базе отдыха произошел в ночь с 13 на 14 февраля. Отдыхающие сообщили, что взорвался газовый баллон, и они чуть не погибли.

Позже владельцы опровергли эту информацию, рассказав, что взрыва не было, а причиной пожара стало неправильное обращение с отопительным оборудованием самими постояльцами.