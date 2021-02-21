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В Рязанской области выявили 91 новый случай коронавируса
В Рязанской области зафиксировали еще 91 случай заражения COVID-19. По данным федерального оперштаба, всего за время пандемии заболели коронавирусом 23 958 человек.

В Рязанской области зафиксировали еще 91 случай заражения COVID-19. По данным федерального оперштаба, всего за время пандемии заболели коронавирусом 23 958 человек.

Летальных исходов за сутки не зафиксировали (всего жертвами коронавируса стали 278 жителей области). Выздоровели за сутки 89 человек, всего за пандемию — 21 993.