В Рязанской области 22 февраля ожидается до -17 градусов

В Рязанской области 22 февраля температура воздуха ночью будет −17…−12 градусов, днем −14… −9 градусов. Ночью пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

Прогноз погоды на понедельник, 22 февраля, опубликован на сайте ГУ МЧС по Рязанской области. По данным метеорологов, в регионе температура воздуха ночью будет −17…−12 градусов, днем −14… −9 градусов.

Будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, местами умеренный (до 1-3 мм). Днем преимущественно без осадков.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали о «мужской» погоде на 23 февраля во всей Центральной России.