В России зарегистрировали тест для определения британского штамма COVID-19

Росздравнадзор зарегистрировал первую в стране тест-систему для определения британского штамма коронавируса. Разработка показала эффективность и достоверность результатов во время испытаний.

Росздравнадзор зарегистрировал первую в стране тест-систему для определения британского штамма коронавируса. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщается на сайте ведомства.

«Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для британского штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции», — рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Тест-систему разработала компания «ДНК-технологии» на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава РФ. Разработка показала эффективность и достоверность результатов во время испытаний.