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В Подмосковье в СНТ «Простоквашино» при пожаре погиб пятилетний ребенок
В Подмосковье в СНТ «Простоквашино» при пожаре погиб пятилетний ребенок. Пожар произошел в частном жилом доме в поселении Роговском в воскресенье, 21 февраля.

В Подмосковье в СНТ «Простоквашино» при пожаре погиб ребенок. Пожар произошел в частном жилом доме в поселении Роговском в воскресенье, 21 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, после тушения обнаружили тело пятилетнего мальчика, находившегося в момент ЧП без присмотра взрослых.

В результате происшествия пострадал также один взрослый.

Прокуратура Москвы начала проверку.

В соцсетях появилось видео с места происшествия.

Фото: прокуратура Москвы