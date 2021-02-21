В Подмосковье в СНТ «Простоквашино» при пожаре погиб пятилетний ребенок
В Подмосковье в СНТ «Простоквашино» при пожаре погиб пятилетний ребенок. Пожар произошел в частном жилом доме в поселении Роговском в воскресенье, 21 февраля.
В Подмосковье в СНТ «Простоквашино» при пожаре погиб ребенок. Пожар произошел в частном жилом доме в поселении Роговском в воскресенье, 21 февраля. Об этом
По предварительной информации, после тушения обнаружили тело пятилетнего мальчика, находившегося в момент ЧП без присмотра взрослых.
В результате происшествия пострадал также один взрослый.
Прокуратура Москвы начала проверку.
В соцсетях появилось видео с места происшествия.
Фото: прокуратура Москвы