В марте в Рязанской области пройдут учения ВДВ

В середине марта учения ВДВ пройдут на полигоне «Дубровичи» в Рязанской области. Парашютно-десантный полк из Тулы отработает задачи по захвату аэродрома условного противника.

В середине марта учения ВДВ пройдут на полигоне «Дубровичи» в Рязанской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Парашютно-десантный полк из Тулы отработает задачи по захвату аэродрома условного противника. Учение предполагает десантирование военнослужащих и боевой техники, сообщили в Минобороны РФ.

Также российские военные в марте перебросят на учения в Крым подразделения десантно-штурмового полка ВДВ из Ставрополя и артиллерийского полка из Анапы. В маневрах в Крыму и Рязанской области примут участие более 3 тыс. военнослужащих ВДВ и около 200 единиц боевой и специальной техники.