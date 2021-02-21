Спасатели рассказали об учениях в рязанском ЖК «Паруса»
Спасатели рассказали об учениях в рязанском ЖК «Паруса». Учения прошли в воскресенье, 21 февраля, в домах ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе
Спасатели рассказали об учениях в рязанском ЖК «Паруса». Учения прошли в воскресенье, 21 февраля, в домах ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе,
Спасатели отработали действия на самом высоком этаже. По сценарию, там загорелась квартира, условный пожар мог распространиться на крышу.
В учениях участвовали 58 человек и 10 единиц техники. К мероприятию привлекли медиков, сотрудников полиции и представителей УК.
Напомним, ранее жители заметили много пожарных машин и спасателей во дворе дома ЖК «Паруса». В пресс-службе ГУ МЧС опровергли, что там произошел пожар, и рассказали о плановых учениях.