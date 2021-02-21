Спасатели рассказали об учениях в рязанском ЖК «Паруса»

Спасатели рассказали об учениях в рязанском ЖК «Паруса». Учения прошли в воскресенье, 21 февраля, в домах ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе

Спасатели рассказали об учениях в рязанском ЖК «Паруса». Учения прошли в воскресенье, 21 февраля, в домах ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. Жильцов оповестили заранее, попросив убрать припаркованные автомобили.

Спасатели отработали действия на самом высоком этаже. По сценарию, там загорелась квартира, условный пожар мог распространиться на крышу.

В учениях участвовали 58 человек и 10 единиц техники. К мероприятию привлекли медиков, сотрудников полиции и представителей УК.

Напомним, ранее жители заметили много пожарных машин и спасателей во дворе дома ЖК «Паруса». В пресс-службе ГУ МЧС опровергли, что там произошел пожар, и рассказали о плановых учениях.