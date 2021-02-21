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Рязанка стала участницей шоу «Голос. Дети» на Первом канале
Школьница из Рязани Мария Политикова прошла слепые прослушивания в шоу «Голос. Дети». Выпуск с участием юной певицы показали в эфире Первого канала в субботу, 20 февраля.

Школьница из Рязани Мария Политикова прошла слепые прослушивания в шоу «Голос. Дети». Выпуск с участием юной певицы показали в эфире Первого канала в субботу, 20 февраля.

Марии Политиковой 13 лет. Во время исполнения песни Аллы Пугачевой «Реченька» к девочке развернулись все наставники — Светлана Лобода, Егор Крид и Баста.

«Реченька» — традиционная свадебная песня, в которой поется про невесту-сироту. Один из вариантов песни служит эпиграфом к главе «Капитанской дочки» Пушкина.

Мария выбрала команду Басты.

«Шикарная, шикарная девчонка! Просто супер!» — оценил участницу Баста.

Напомним, курсант Рязанского десантного училища Лев Садовский поучаствовал в программе «Поле чудес» на Первом канале. Выпуск телезрители увидели в субботу, 20 февраля.