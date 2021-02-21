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Рязанцу передали вещи и награды погибшего под Ленинградом красноармейца
Личные вещи и награды погибшего под Ленинградом красноармейца Николая Григорьевича Абакумова передали его родственнику в Рязанскую область. Дмитрию Тимакову вручили медаль «Шагнувши в бессмертие».

Личные вещи и награды погибшего под Ленинградом красноармейца Николая Григорьевича Абакумова передали его родственнику в Рязанскую область. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Рязанской области.

Сотрудники СУ СКР приняли участие в торжественной церемонии передачи личных вещей и наград погибшего под Ленинградом красноармейца Николая Григорьевича Абакумова его родственнику.

Дмитрию Тимакову вручили медаль «Шагнувши в бессмертие» Общероссийской общественной организации по увековечиванию памяти о погибших Защитниках Отечества «ПОИСК» и записку из медальона, по которой удалось найти родственников Николая Абакумова.

Абакумов Николай Григорьевич, 1912 года рождения, красноармеец 265 стрелковой дивизии, телефонист. Погиб 13 сентября 1942 года в районе станции Назия Мгинского района Ленинградской области в боях за Синявинские высоты. Поднят в 2003 году поисковым отрядом «Булат» в урочище Гайтолово Кировского района Ленинградской области. Был опознан благодаря найденному медальону с вложенным клочком бумаги, на котором написаны фамилия, имя, отчество и место жительства бойца — Захаровский район Рязанской области.