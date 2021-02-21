Москвичка задушила своих детей и ранила себя

Жительница Москвы убила двух своих детей и ранила себя в шею. Подозреваемая в больнице, возбуждено уголовное дело.

Жительница Москвы задушила двух своих детей и ранила себя в шею. Подозреваемая в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в субботу, 20 февраля, женщина в квартире дома на Ясном проезде убила двух своих детей 3 и 11 лет. После этого она несколько раз ранила себя в области шеи.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, допрашивают отца детей и соседей. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Прокуратура Москвы начала проверку.