Десантник рязанского училища принял участие в шоу «Поле чудес»

Курсант Рязанского десантного училища Лев Садовский поучаствовал в программе «Поле чудес» на Первом канале. Выпуск телезрители увидели в субботу, 20 февраля. Он был приурочен ко Дню защитника Отечества.

Курсант Рязанского десантного училища Лев Садовский поучаствовал в программе «Поле чудес» на Первом канале. Выпуск телезрители увидели в субботу, 20 февраля. Он был приурочен ко Дню защитника Отечества.

В шоу участвовали курсанты российских высших военных училищ.

Молодой человек рассказал о себе и своей учебе, он подарил ведущему шоу Леониду Якубовичу флаг, парашют и стропорез.

В программе Садовский отгадал слово «картофелина». Таким был ответ на вопрос, что носили в углах военных походных мешков. В финальной тройке молодой человек проиграл.

Напомним, 20 февраля школьница из Рязани Мария Политикова прошла слепые прослушивания в шоу «Голос. Дети».