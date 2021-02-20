Жительнице Скопина вынесли приговор за убийство и расчленение подруги

Инцидент произошел в апреле 2020 года. Известно, что женщины выпивали и поссорились, 35-летняя ранее судимая скопинка взяла нож и ударила подругу в грудь, та скончалась.

Жительнице Скопинского района вынесли приговор за убийство. Об этом сообщил сайт райсуда.

Инцидент произошел в апреле 2020 года. Известно, что женщины выпивали и поссорились, 35-летняя ранее судимая скопинка взяла нож и ударила подругу в грудь, та скончалась.

После этого женщина и ее 72-летний сожитель расчленили тело в ванной, расфасовали по пакетам и выбросили в контейнер у дома и на берег Верды.

В отношении скопинки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство), в отношении ее сожителя по статье 316 УК (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Суд учел, что женщина имеет заболевание, признала вину и раскаялась, а также то, что она совершила рецидив в состоянии опьянения. Ее приговорили к десяти с половиной годам в колонии общего режима.

72-летний сожитель осужденной признал вину и раскаялся, суд учел его возраст и наличие заболевания и приговорил к штрафу в размере 30 тысяч рублей в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.