Видео: рязанец обратился к мэрии из-за проблем с дорогами

Мужчина возмутился тем, что в городе не убирают снег. Он сообщил, что мэрия обсуждала проблемы с дорогами с представителя общественности на круглом столе и обещала связаться с ним после встречи, но никто не связался с ним.

Руководитель городского сообщества «Подслушано у водителей в Рязани» Георгий Парублев «ВКонтакте» обратился к мэрии из-за проблем с дорогами. Ролик опубликован в группе.

Мужчина возмутился тем, что в городе не убирают снег. Он сообщил, что мэрия обсуждала проблемы с дорогами с представителя общественности на круглом столе и обещала связаться с ним после встречи, но никто не связался с ним.

«Сказали: „Все сделаем классно“, а на выходе ничего нет. Как это получается, уважаемая администрация? Я, приехавший туда, потративший свое время, я и огромное количество подписчиков жертвовали своим временем. Люди готовы добровольно, безвозмездно [заниматься проблемами города], и вы так относитесь к людям? А не с ума ли вы там посходили?» — высказался рязанец.

Он сообщил, что готов отправить официальные обращения властям и призвал к этому подписчиков.

Горадминистрация опубликовала ответ на ролик. В мэрии отметили, что не отходят «от заявленных договоренностей».

«Управление благоустройства готово к взаимодействию с сообществом водителей Рязани в части капитального и ямочного ремонта. Георгий, представители УБГ, как и планировалось, выйдут с вами на связь. Также есть предложение о включении вас или другого представителя сообщества в состав общественного совета при управлении благоустройства, создать специальную рабочую группу по ремонту дорог», — отметили в сообщении.

В мэрии добавили, что последние две недели в городе «силы управления благоустройства были направлены на ликвидацию последствий снегопадов». Также горадминистрация напомнила, что в управлении благоустройства произошли кадровые изменения, объявлен конкурс на замещение двух руководящих должностей — заместителей начальника управления.