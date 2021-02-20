В воскресенье в Рязанской области ожидается до -11 градусов
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В воскресенье, 21 февраля, в Рязанской области ожидается до -11 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Ночью и днем небольшой снег, местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -19, -14 градусов, местами до -24 градусов, днем -11, -6 градусов.