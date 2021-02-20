В Рязанской области сняли полярное сияние

В ночь на субботу, 20 февраля, в рязанском селе Долгинино сняли полярное сияние. Видео опубликовал основатель паблика «Популярная астрономия» Евгений Пиратинский.

В ночь на субботу, 20 февраля, в рязанском селе Долгинино сняли полярное сияние. Видео опубликовал основатель паблика «Популярная астрономия» Евгений Пиратинский.

«Мы отморозили себе все, что можно отморозить, провели на холоде с камерой четыре часа, грели аккумуляторы в ледяных руках, но все же поймали полярное сияние! Оно того стоило!» — написал рязанец.

Другие пользователи сети также поделились кадрами природного явления.

Видео Евгений Пиратинский и Tasha Black