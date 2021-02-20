В Рязани предложили открыть гостиницу для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Выделить помещение для этого попросили председатель «Кризисного центра поддержки женщин» «Ангел» и президент регионального отделения движения «За права женщин», сообщила мэр Елена Сорокина.

В Рязани предложили открыть социальную гостиницу для временного проживания женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Выделить помещение для этого попросили председатель «Кризисного центра поддержки женщин» «Ангел» и президент регионального отделения движения «За права женщин», сообщила мэр Елена Сорокина.

По ее словам, организация молодая, ее создали в январе 2021 года. Глава администрации поручила управлению земельных ресурсов и имущественных отношений предложить варианты помещений и организовать их осмотр.

«Если мы начнем двигаться с двух сторон: город будет помогать своими ресурсами, учредители организации будут привлекать внебюджетные источники финансирования, мы обязательно достигнем успеха», — заключила мэр.