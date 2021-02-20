В Рязани на дорогу просыпали «отходы природного происхождения»

Горадминистрация сообщила, что проверит подрядчиков и строительные организации, которые проводят работы в Железнодорожном и Октябрьском районах. Специалисты управления благоустройства сделают обход территорий, чтобы определить, откуда могли вывозить материал. Н

В Рязани на пересечении улиц Островского и Толстого на дорогу просыпали «отходы природного происхождения, не имеющие запаха». Проезжую часть расчистили, сообщили в мэрии.

Горадминистрация сообщила, что проверит подрядчиков и строительные организации, которые проводят работы в Железнодорожном и Октябрьском районах.

Специалисты управления благоустройства сделают обход территорий, чтобы определить, откуда могли вывозить материал. Нарушителя привлекут к ответственности.