В Рязани иномарка сбила коляску с младенцем

В субботу, 20 февраля, у дома 2/12 на площади 26 Бакинских комиссаров произошло ДТП. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В субботу, 20 февраля, у дома 2/12 на площади 26 Бакинских комиссаров произошло ДТП. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Примерно в 10:15 61-летний рязанец на Hyundai Solaris ехал в сторону площади Свободы и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил коляску с восьмимесячным ребенком.

Младенца доставили в больницу, проводится проверка.