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В Калининграде эксгумировали тело 11-месячной девочки, умершей в детской больнице
Тело направят экспертам для судебно-медицинской экспертизы и других исследований. Эксгумация может помочь установить причину смерти человека уже после его захоронения.

В Калининграде эксгумировали тело 11-месячной девочки, которая умерла в детской ОКБ 12 января. Мама ребенка потребовала провести экспертизу, чтобы понять причину смерти дочери, сообщило издание «Клопс».

Представитель семьи рассказала, что тело направят экспертам для судебно-медицинской экспертизы и других исследований.

«После этого девочку вновь захоронят», — добавила собеседница.

По словам родных девочки, они решились на это, чтобы узнать, могли ли спасти ребенка.

После смерти ребенка провели патологоанатомическое вскрытие.

«Мы полагаем, что когда Ульяна умерла, медики должны были направить информацию в Следственный комитет, но не знаем, было ли это сделано. Нам известно, что после нашего заявления СК возбудил уголовное дело. Для нас эта процедура очень тяжелая, сегодня 40 дней как нет Ульяны. В январе ей был бы годик», — сообщила тетя ребенка.

Юрист пояснила, что эксгумация может помочь установить причину смерти человека уже после его захоронения.

Напомним, ребенка госпитализировали 5 января с диареей и рвотой. Она попала в реанимацию и скончалась.