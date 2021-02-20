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Статью рязанского художника опубликовали в Литве
Статью основоположника орнаментализма, члена Союза художников России и международной организации АИАП ЮНЕСКО Алексея Акиндинова представили в книге «Аналитические заметки о современной литературе МАПП». Издание недавно опубликовали в Вильнюсе, в Литве.

Статью рязанского художника Алексея Акиндинова опубликовали в Литве. Об этом РЗН. инфо сообщила представитель художника Ольга Анисимова.

Статью основоположника орнаментализма, члена Союза художников России и международной организации АИАП «ЮНЕСКО» Алексея Акиндинова представили в книге «Аналитические заметки о современной литературе МАПП».

Издание недавно опубликовали в Вильнюсе, в Литве.

Художник узнал об этом из письма, направленного ему давним творческим союзником по международным проектам, липецким писателем Валентином Баюканским.

«Среди этих гениев и вестников неизведанного и еще не понятого людьми Алексей Акиндинов из Рязани. Это художник, родоначальник особого направления в живописи — орнаментализма. Мир для Алексея озарен мерцающими импульсами всех цветовых и звуковых оттенков. Вселенная полна знаков и символов, меняющих свое расположение, создавая непостижимый узор в гигантском калейдоскопе бытия», — прокомментировала критик Лидия Довыденко из Калининграда работу рязанца.

В своей статье: «Зачем человеку сны?» Алексей Акиндинов пишет о книге Валентина Баюканского «Вести из зазеркалья», с которой началось творческое сотрудничество рязанского живописца и липецкого литератора в 2012-м году. Издание было посвящено снам, видениям и предчувствиям необычных людей.

«За это время Валентин Баюканский опубликовал серию подобных работ, имеющих статус международного проекта. В каждой публикации, объемный раздел уделяется Алексею Акиндинову. Обложки книг украшают иллюстрации картин рязанского художника-орнаменталиста. В изданиях опубликованы его живописные и графические работы, а также большое место занимает литературное творчество. В книгах представлены также такие творческие личности как: Арсений и Андрей Тарковские; Луис Бунюэль; Акира Куросава; Федерико Феллини; Николай Рубцов; Александр Грин; Анна Ахматова; Игорь Тальков и многие друге всемирно известные деятели культуры и искусства», — рассказала представитель художника.