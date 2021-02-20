Стало известно, сколько рязанцев умерли в год пандемии

Ранее в региональном минздраве сообщили, что от пневмонии и коронавируса в 2020 году скончалось 792 человека.

Стало известно, сколько рязанцев умерли в год пандемии. Данные опубликовал Рязаньстат.

Так, в 2020 году в регионе скончались 19 800 человек (на три тысячи больше, чем в 2019 году), из них 45 младенцев. Рождаемость за прошедший год упала до 8 701 человека (в 2019 году в регионе родились 9 273 ребенка).

Убыль населения в Рязанской области в 2020 году составила 11 099 человек.

Ранее в региональном минздраве сообщили, что от пневмонии и коронавируса в 2020 году скончалось 792 человека.