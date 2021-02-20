Сорокина ответила на просьбу не строить вышку связи в Кальном

Рязанка, которая живет на улице Кальной, попросила мэра Елену Сорокину не строить вышку сотовой связи в районе дома №9 по улице Быстрецкой. Об этом глава администрации написала «ВКонтакте».

Рязанка, которая живет на улице Кальной, попросила мэра Елену Сорокину не строить вышку сотовой связи в районе дома №9 по улице Быстрецкой. Об этом глава администрации написала «ВКонтакте».

«Специалисты пояснили, что участок, на котором предполагается разместить вышку, находится в муниципальной собственности, законных оснований для отказа заявителю не было», — ответила Сорокина.

При этом она добавила: установка самой вышки не означает, что на ней в конечном итоге разместят оборудование.

«Специалисты Роспотребнадзора обследуют эту территорию и выяснят, соответствует ли вышка всем требованиям. Если у них будет хоть малейшее сомнение, я уверена, они никогда не разрешат размещение на ней оборудования», — заключила мэр.