Рязанский срочник избил сослуживца до разрыва селезенки

Срочник избил сослуживца за отказ убраться за него. Пострадавший получил разрыв селезенки с кровотечением в брюшную полость.

Рязанский срочник избил сослуживца до разрыва селезенки. Гарнизонный военный суд признал его виновным в нарушении уставных отношений. По версии следствия, подсудимому оставалось служить в армии две недели.

Вместе с пострадавшим, который призывался на полгода позже, его назначили уборщиком в спальном помещении казармы. «Старослужащий» потребовал сослуживца убраться и за него, на что получил отказ.

В ответ на это, подсудимый избил пострадавшего — ударил около 20 раз кулаком по животу и груди. Избитый солдат не рассказал о произошедшем и отправился убирать помещение, однако позже у него заболел живот.

После осмотра фельдшером, его доставили в медпункт, где обнаружили разрыв селезенки с кровотечением в брюшную полость. Позже его успешно прооперировали. Подсудимый признал свою вину, извинился и добровольно выплатил 200 тысяч рублей пострадавшему. Срочника признали виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.