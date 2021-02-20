Рязанцы с поражением ОДА завоевали медали Кубка России и Всероссийских соревнований по легкой атлетике

17 -20 февраля в Новочебоксарске проходили Кубок России и Всероссийские соревнований по легкой атлетике среди юношей и девушек с поражением опорно-двигательного аппарата.

17 -20 февраля в Новочебоксарске проходили Кубок России и Всероссийские соревнований по легкой атлетике среди юношей и девушек с поражением опорно-двигательного аппарата.

В соревнованиях участвовали более 280 спортсменов из 48 регионов России. В течение трех дней спортсмены разыграли награды в беге на дистанции от 60 до 3 000 м, толкании ядра, прыжках в высоту, длину и тройном прыжке.

По итогам соревнований рязанцы привезли медали.

Андрей Палаткин завоевал «золото» в прыжках в длину и стал серебряным призером в беге на 60 и на 200 м.

Бронзу завоевали Максим Чичулин в беге на 400 м и Назар Плотников в беге на 200 м. Тренируются спортсмены в СШ «Орион» под руководством Галины Муравлевой.

По итогам Зимнего Кубка России-2021 по легкой атлетике среди лиц с поражением ОДА первое место в толкании ядра завоевала Заслуженный мастер спорта России Мария Богачева. Мастер спорта России Надежда Семенова стала второй в этой же дисциплине. Спортсменки являются спортсменами-инструкторами Центра спортивной подготовки и СШОР «ЦСК» (тренер — Юлия Богачева).

Мастер спорта России Александр Спицин стал серебряным призером в толкании ядра (ЦСП, СШ «Орион», тренер — Артем Кащеев).

«Бронзу» в толкании ядра завоевал Мастер спорта России Дмитрий Чиняев (ЦСП, СШОР «Юность», тренер — Константин Турусов).