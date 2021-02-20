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Россиянин создал Clubhouse для Android за один день
В приложении работают основные функции, пока отсутствуют опции создания и модерации комнат, а также уведомления. Создатель версии Android не исключил, что официальный Clubhouse может заблокировать пользователей Android-версии.

Создатель и бывший разработчик «ВКонтакте» для Android Григорий Клюшников создал версию для приложения Clubhouse для Android. Он опубликовал ее на сервисе для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub, о чем сообщил в Twitter.

«Мне надоело ждать клабхаус для андроида, и я написал свой за один день», — написал Клюшников.

Он сообщил, что в приложении работают основные функции, пока отсутствуют опции создания и модерации комнат, а также уведомления. Создатель версии Android не исключил, что официальный Clubhouse может заблокировать пользователей Android-версии.

Для регистрации Клюшников посоветовал использовать устройство iOS, а авторизацию пройти уже на Android.

Приложение Clubhouse — это социальная сеть для общения с помощью голосовых сообщений без возможности записи. Оно начало работать в 2020 году, но популярность приобрело в феврале 2021 года.

Приложение доступно только для пользователей iOS. Для использования нужно получить приглашение от же зарегистрированного пользователя.